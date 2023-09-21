Леонид Агутин получил новую работу в России

Певец обрадовал поклонников

Заслуженный артист России Леонид Агутин по достоинству считается одним из самых талантливых музыкантов на отечественной эстраде. Он не только исполняет, но и сам создает песни. Многие треки в исполнении звезды давно стали хитами, которые знают наизусть миллионы людей.

И вот Леонид Агутин решил сменить род деятельности. Будучи человеком творческим, он попробовал себя в новом амплуа. Теперь музыкант будет блистать не только на сцене, но и на голубых экранах.

Леонид Агутин принял участие в съемках пилотной серии сериала "Хрупкое", о чем сразу же сообщил поклонникам в социальных сетях. Артист подчеркнул, что режиссер картины показался ему толковым человеком, вероятно, поэтому он согласился на эксперимент.

Меж тем, композитор не отказался от занятий музыкой. Более того, он написал песню для нового сериала.

"Главное для меня, что я написал песню для фильма и теперь с нетерпением жду, когда её можно будет выпустить..." – отметил Леонид Агутин.

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