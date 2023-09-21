Леонид Агутин получил новую работу в России

Леонид Агутин получил новую работу в России
Леонид Агутин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец обрадовал поклонников

Заслуженный артист России Леонид Агутин по достоинству считается одним из самых талантливых музыкантов на отечественной эстраде. Он не только исполняет, но и сам создает песни. Многие треки в исполнении звезды давно стали хитами, которые знают наизусть миллионы людей.

И вот Леонид Агутин решил сменить род деятельности. Будучи человеком творческим, он попробовал себя в новом амплуа. Теперь музыкант будет блистать не только на сцене, но и на голубых экранах.

Леонид Агутин принял участие в съемках пилотной серии сериала "Хрупкое", о чем сразу же сообщил поклонникам в социальных сетях. Артист подчеркнул, что режиссер картины показался ему толковым человеком, вероятно, поэтому он согласился на эксперимент.

Меж тем, композитор не отказался от занятий музыкой. Более того, он написал песню для нового сериала. 

"Главное для меня, что я написал песню для фильма и теперь с нетерпением жду, когда её можно будет выпустить..." – отметил Леонид Агутин.

Ранее мы рассказывали как Агутин и Варум наживаются на американцах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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