Пельмени "сделали" Лере Кудрявцевой предсказание на будущий год

Пельмени "сделали" Лере Кудрявцевой предсказание на будущий год
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press globallookpress.com
С помощью особой начинки в этом блюде телеведущая узнала, что ее ждет в 2024 году

В очередном выпуске передачи "Звезды сошлись" гости студии рассказывали о планах на Новый год, о том, какие традиции приняты в их семьях и какие блюда чаще всего готовятся к празднику.

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что отмечать Новый год традиционно будет с семьей, и угостила присутствующих необычными пельменями. Начинка в каждом из них была разной – к мясу добавлялось что-то еще – например, кусочек шоколада или зернышко граната. Съев пельмень, гости программы узнавали свое будущее.

Лере Кудрявцевой попался пельмешек с ореховой начинкой, означающей, что ведущую ждет много работы. Не порадовало блондинку и печенье с предсказаниями, которое тоже предложили гостям студии: оно обещало ей карьерный рост и финансовое процветание.

"Где любовь, романтика?", – недовольно воскликнула телеведущая.

Другим гостям попались изюм (к деньгам), гранат (любовь) и шоколад (год без хлопот). В разговоре участники коснулись и темы кулинарии. Оказалось, что некоторые любят готовить сами. Та же Лера Кудрявцева предпочитает резать салатики под традиционный просмотр "Иронии судьбы". Ирина Слуцкая, наоборот, привлекает к готовке всю семью.

Ранее мы писали, что тяжелобольную Кудрявцеву шокировала смерть ее друга и товарища Мартиросяна.

Источник: Программа "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
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