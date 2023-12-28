Кудрявцева жестко поставила на место звезд-эмигрантов

Кудрявцева жестко поставила на место звезд-эмигрантов
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда не сдержалась и высказала все, что думает

Острая на язык Лера Кудрявцева поставила на место звезд-эмигрантов, которые высмеивают вечеринку Ивлеевой. Телеведущая не стеснялась в выражениях и использовала ненормативную лексику. 

Она считает, что беглецы нигде, кроме как в России не нужны, и именно поэтому они постоянно комментируют скандалы в российском шоу-бизнесе, и радуются каждой неудаче бывших коллег. 

Кудрявцева  —  одна из немногих, кто никак не комментировал "голую" вечеринку. Однако телеведущая не смогла сдержаться, когда участников скандала начали осуждать беглые артисты. 

"Просто выползи из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой",  —  возмущается Кудрявцева. 

После скандального события на гостей вечеринки обрушился хейт не только со стороны поклонников. Коллеги также призывали наказать всех причастных к постыдному мероприятию. Опозорившимся звездам не помогли ни раскаяние, ни извинения. Их концерты отменяют, эфирное время ограничивают и грозятся наказать штрафами. 

К слову, ранее стало известно, что Анна Asti из-за этого может поплатиться российским гражданством. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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