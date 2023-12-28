Кудрявцева жестко поставила на место звезд-эмигрантов

Звезда не сдержалась и высказала все, что думает

Острая на язык Лера Кудрявцева поставила на место звезд-эмигрантов, которые высмеивают вечеринку Ивлеевой. Телеведущая не стеснялась в выражениях и использовала ненормативную лексику.

Она считает, что беглецы нигде, кроме как в России не нужны, и именно поэтому они постоянно комментируют скандалы в российском шоу-бизнесе, и радуются каждой неудаче бывших коллег.

Кудрявцева — одна из немногих, кто никак не комментировал "голую" вечеринку. Однако телеведущая не смогла сдержаться, когда участников скандала начали осуждать беглые артисты.

"Просто выползи из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой", — возмущается Кудрявцева.

После скандального события на гостей вечеринки обрушился хейт не только со стороны поклонников. Коллеги также призывали наказать всех причастных к постыдному мероприятию. Опозорившимся звездам не помогли ни раскаяние, ни извинения. Их концерты отменяют, эфирное время ограничивают и грозятся наказать штрафами.

К слову, ранее стало известно, что Анна Asti из-за этого может поплатиться российским гражданством.