Кудрявцева жестко поставила на место звезд-эмигрантов

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Острая на язык Лера Кудрявцева поставила на место звезд-эмигрантов, которые высмеивают вечеринку Ивлеевой. Телеведущая не стеснялась в выражениях и использовала ненормативную лексику.
Она считает, что беглецы нигде, кроме как в России не нужны, и именно поэтому они постоянно комментируют скандалы в российском шоу-бизнесе, и радуются каждой неудаче бывших коллег.
Кудрявцева — одна из немногих, кто никак не комментировал "голую" вечеринку. Однако телеведущая не смогла сдержаться, когда участников скандала начали осуждать беглые артисты.
"Просто выползи из всех щелей и стали дико радоваться, что происходит вокруг вечеринки Насти Ивлеевой", — возмущается Кудрявцева.
После скандального события на гостей вечеринки обрушился хейт не только со стороны поклонников. Коллеги также призывали наказать всех причастных к постыдному мероприятию. Опозорившимся звездам не помогли ни раскаяние, ни извинения. Их концерты отменяют, эфирное время ограничивают и грозятся наказать штрафами.
К слову, ранее стало известно, что Анна Asti из-за этого может поплатиться российским гражданством.
Магазины принимают меры один за другим по всей стране
Маэстро шансона после травмы не может долго ходить, но это не повод отказываться от поездок