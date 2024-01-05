Умер знаменитый советский артист

Звезде было 90 лет

В начале нового года информационное пространство разорвали печальные новости о смерти знаменитого советского актера Константина Желдина. Земной путь заслуженного артиста РСФСР оборвался на круглой дате в 90 лет. Его уход омрачил радость от новогодних праздников и сильно расстроил многочисленных поклонников.



Известная советская звезда блистала в таких легендарных кинолентах, как "Семнадцать мгновений весны", "Брат-2", "Ликвидация", "Казанова" и других. Один из старейших советских артистов был примером для подражания для нескольких поколений актеров.



Большую часть своей профессиональной жизни выдающийся культурный деятель посвятил служению в Театре на Таганке. О том, где и когда состоится прощание с известным артистом, сообщат позже. Многочисленные коллеги скорбят вместе с родными и близкими покойного Желдина.



К слову, накануне нового года стало известно о смерти популярного российского артиста Алексея Черных.

