Умер знаменитый советский артист

Умер знаменитый советский артист
Фото: www.unsplash.com
Звезде было 90 лет

В начале нового года информационное пространство разорвали печальные новости о смерти знаменитого советского актера Константина Желдина. Земной путь заслуженного артиста РСФСР оборвался на круглой дате в 90 лет. Его уход омрачил радость от новогодних праздников и сильно расстроил многочисленных поклонников.

Известная советская звезда блистала в таких легендарных кинолентах, как "Семнадцать мгновений весны", "Брат-2", "Ликвидация", "Казанова" и других. Один из старейших советских артистов был примером для подражания для нескольких поколений актеров.

Большую часть своей профессиональной жизни выдающийся культурный деятель посвятил служению в Театре на Таганке. О том, где и когда состоится прощание с известным артистом, сообщат позже. Многочисленные коллеги скорбят вместе с родными и близкими покойного Желдина.

К слову, накануне нового года стало известно о смерти популярного российского артиста Алексея Черных.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Ивлеева пропала после сообщения об эмиграции из России

Источники рассказали, что происходит сейчас со звездой

Получившая пощечину Лолита отказалась от заманчивого предложения из Казани

Артистка серьезно поплатилась за скандальную вечеринку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей