Адвокат Жорин оценил видео с блогером, бросившим "ребенка" в сугроб

Сергей Косенко извинился перед россиянами

Уже который день вся страна обсуждает скандальный ролик, опубликованный блогером Сергеем Косенко в социальных сетях. На видео мужчина подбрасывает малыша в воздух, после чего ребенок приземляется в сугроб.

Аудитория Сергея Косенко – семь миллионов подписчиков, однако ролик разлетелся по всему Интернету и вызвал негативную общественную реакцию. Некоторые активисты заподозрили в действиях звездного папаши жестокое обращение с детьми и обратились в правоохранительные органы.

Записавший "веселый" ролик блогер совсем взгрустнул, когда ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Звезде пришлось извиниться и обратиться за помощью к юристам.

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил скандально известный ролик. Он рассказал в интервью "Пятому каналу", что на самом деле на видео присутствовал не сын Сергея Косенко, а детский манекен.

"Ролик был создан с использованием монтажа и куклы-манекена", – уточнил Сергей Жорин.

Сам Сергей Косенко опубликовал в соцсетях новый ролик и подчеркнул, что лицо и мимику сына перенес на манекен с помощью технических средств. Блогер признал, что это было плохой идеей, за что попросил прощения.

Сергей Жорин добавил, что его клиент намерен сотрудничать со следствием для установления истины.