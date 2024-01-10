Адвокат Жорин оценил видео с блогером, бросившим "ребенка" в сугроб

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Уже который день вся страна обсуждает скандальный ролик, опубликованный блогером Сергеем Косенко в социальных сетях. На видео мужчина подбрасывает малыша в воздух, после чего ребенок приземляется в сугроб.
Аудитория Сергея Косенко – семь миллионов подписчиков, однако ролик разлетелся по всему Интернету и вызвал негативную общественную реакцию. Некоторые активисты заподозрили в действиях звездного папаши жестокое обращение с детьми и обратились в правоохранительные органы.
Записавший "веселый" ролик блогер совсем взгрустнул, когда ситуацию взял под контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Звезде пришлось извиниться и обратиться за помощью к юристам.
Звездный адвокат Сергей Жорин оценил скандально известный ролик. Он рассказал в интервью "Пятому каналу", что на самом деле на видео присутствовал не сын Сергея Косенко, а детский манекен.
"Ролик был создан с использованием монтажа и куклы-манекена", – уточнил Сергей Жорин.
Сам Сергей Косенко опубликовал в соцсетях новый ролик и подчеркнул, что лицо и мимику сына перенес на манекен с помощью технических средств. Блогер признал, что это было плохой идеей, за что попросил прощения.
Сергей Жорин добавил, что его клиент намерен сотрудничать со следствием для установления истины.
Поведение артиста вызвало много вопросов