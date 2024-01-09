Новый скандал: очередной певец с носком на причинном месте взбесил общество

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Исполнитель группы “Щенки” взбесил общественность своим выступлением. Максим Тесли вышел на сцену в носке, однако этот предмет гардероба согревал совсем не ногу вокалиста. Носок красовался в области паха музыканта.
Совершенно обнаженный Максим Тесли, прикрыв только гениталии, общался со зрителями и исполнял песни. Телеканал "360" сообщает, что в какой-то момент музыкант даже остался совсем голым.
Перфоманс произошел 8 января в клубе MOD Санкт-Петербурга. После выходки на сцене солисту грозит серьезное наказание, планируется проверка на пропаганду ЛГБТ*, сообщает RT.
В конце декабря за аналогичный "костюм" расплачивался рэпер Vacio. Прикрыв носком причинное место, он появился на вечеринке Насти Ивлеевой. "Радио 1" сообщает, что за это музыканта арестовали на 15 суток, а также наказали штрафом в 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что репера Vacio планируют отправить на передовую.
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