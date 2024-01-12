Киркоров нашел способ замять скандал с вечеринкой Ивлеевой

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Филипп Киркоров сделал пожертвование на лечение детей, страдающих аутизмом. Огромная сумма денег досталась Белгородскому центру помощи "Синяя птица". Фонд сообщил радостную новость в своих социальных сетях. Если верить источнику, то общая сумма пожертвования составляет пять миллионов рублей.
"Окончание 2023 года принесло нам грусть, страх и смятение. Но 2024 год начинается с чудес, которые вселяют надежду, уверенность и радость!" – написали в блоге "Синей птицы".
Судя по всему, так артист надеется замять скандал, который разразился вокруг неко в конце прошлого года.
Ранее Филипп Киркоров столкнулся с волной хейта за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. От артиста отвернулись многие поклонники и коллеги. Короля эстрады лишали эфирного времени и призывали отнять у него звание народного артиста РФ.
Киркоров не раз извинялся за свой поступок и умолял не судить его строго. А недавно, продолжая замаливать грехи, Филипп Бедросович сообщил, что хочет пожертвовать гонорар от участие в "Новогодней маске", на помощь Белгородцам, которые в конце декабря пострадали от обстрелов со стороны Украины.
Ранее сообщалось, что Киркоров покинул Россию. С курорта он обратился к россиянам со словами: "Не судите".
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