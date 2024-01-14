Обиженный Глызин обрушился на Кудрявцеву с претензиями в эфире НТВ

Артист не смог сдержать эмоций

Cоветский и российский эстрадный исполнитель Алексей Глызин стал победителем "Супестара" на НТВ. За это время артист успел сделать свои выводы в отношении кое-кого из жюри проекта. К Лере Кудрявцевой у него еще сохранились некоторые претензии.

Артист поведал о своем участии в программе самой Лере в эфире "Секрета на миллион", заявив, что судьи, с его точки зрения, временами давали несправедливую оценку номерам участников.

Так, Глызин припомнил Лере, как "метался по клетке", думая, что такой номер произведет вау-эффект на судей. Уже приготовившись к объявлению самых высоких оценок, артист предвкушал неминуемый успех. Однако не тут-то было.

"У меня обида есть на Леру. В итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой", – обиженно произнес Глызин.

Журналистка тут же принялась оправдываться, заявив, что не была так категорична, как описывает сам Алексей. Лишь сообщила, что артист в том номере не смог "отыграть" ту задумку. Другое дело – сама сцена с микрофоном, где Глызин может покорить всех зрителей.

Кстати, в том номере Алексей получил лишь пять баллов из 8, выслушав от судей критические замечания. Те сообщили, что выбор композиции оказался неудачным (Hit the Road Jack легендарного Рэя Чарльза). Как посчитал Сергей Соседов – из-за того, что у Глызина вовсе не джазовый вокал.

Ну а Кудрявцева раскритиковала и постановку, и хореографию Глызина – заметила, что Алексею не ставят танцы, потому что тот банально не умеет танцевать.