Покинувшей Россию Кудрявцевой сообщили о серьезных проблемах

Пока телеведущая отдыхала на теплом море, в ее квартире случился потоп

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева покинула страну накануне Нового года, решив отметить праздник не в заснеженной Москве, а на теплом море. Однако через время покинувшей Россию звезде сообщили о серьезных проблемах в ее московской квартире.

Звезда планировала провести долгие каникулы вместе с пятилетней дочерью Машей в Объединенных Арабских Эмиратах. В своих соцсетях блондинка охотно показывала красочные фотографии местных шикарных пейзажей и всячески наслаждалась спокойным пляжным отдыхом. Но радость Кудрявцевой оказалась недолгой: новости из Москвы испортили все удовольствие от отдыха. Оказалось, что в ее столичной квартире внезапно прорвало трубу батареи, в результате чего огромным количеством воды затопило все помещение.



"Паркет встал дыбом. Съездила на курорт", – пожаловалась ведущая.

Пока неизвестно, заставит ли звезду телеэкрана печальное известие прервать сказочный отдых в жарком Дубае и вернуться домой или же Кудрявцева предпочтет делегировать решение проблемы с уборкой и ремонтом кому-нибудь другому.

Ранее мы писали, что Лера Кудрявцева сделала заявление после того, как стало известно, что их совместный номер с Екатериной Гордон вырезали из "Песни года".

