Скоропостижно умерла звезда "Елок"

Актер сыграл в трех частях франшизы

Звезда "Елок" скоропостижно скончалась на прошлой неделе. Адылбеку Атаханову, который сыграл в трех частях знаменитой франшизы, было всего 57 лет. По какой причине умер артист, пока не известно.

"Пусть каждый из нас сохранит в сердце теплые воспоминания об Адыле", — сообщает "Радио 1" слова сотрудников студии Bazelevs.

Адылбек Атыхаев знаком россиянам по второму фильму "Елки". В кинофраншизе мужчина играл дворника. Именно он надписью на снегу обратился к президенту с просьбой — сказать в праздничном выступлении "На Деда Мороза надейся, а сам не плошай". Маленькая роль принесла мужчине популярность. В дальнейшем он снялся в кинолентах "Елки-3" и "Елки-5", уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Все роли Адылбека длились по несколько секунд, однако имели большое значение в развязке сюжета и в восприятии кинокартины.

Известно, что Адылбек Атыхаев был завхозом на студии Bazelevs, которая выпустила "Елки". Телеканал "360" передает, что мужчина проработал в должности 20 лет. В 2011 году случайно был утвержден на роль дворника.

Ранее стало известно, что через несколько дней после аварии скончался поэт Лев Рубинштейн.