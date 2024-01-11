Народный артист Соломин умер через два дня после выхода из больницы

Знаменитости было 88 лет

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89 году жизни. Об этом сообщили источники из его окружения. Буквально два дня назад знаменитость вышел из больницы после болезни и собирался вернуться к работе.

В начале ноября артист был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник – он перенес инсульт. Долгое время врачи боролись за его жизнь, состояние худрука Малого театра было крайне тяжелым.

Источники утверждали, что помимо инсульта у Соломина обнаружили стремительно развивающуюся деменцию, а также пневмонию. В конце года артист находился в сознании, но не понимал, где находится.

Предварительная причина смерти режиссера – почечная недостаточность, которая дала осложнение на фоне инсульта.

Юрий Соломин родился в Чите и с самого детства был творческим и одаренным ребенком. Всю жизнь он проработал в Малом театре, дослужившись до звания художественного руководителя – этот пост он получил в 1988 году.

Он снялся в оскароносном фильме Акиры Куросавы "Дерсу Узала", "ТАСС уполномочен заявить...", "Хождение по мукам". В 90-ом году занимал пост министра культуры РСФСР.