Скончался легендарный поэт-песенник

Автор композиций для многих звезд ушел из жизни на 81-м году

Известный советский поэт-песенник Валерий Сауткин, автор, написавший когда-то популярные хиты "Кружится волчок" и "Программа телепередач на завтра", умер в своей московской квартире.

Произведения, написанные талантливым автором Валерием Сауткиным, исполняли Кристина Орбакайте, Александр Градский, Алексей Глызин, Игорь Николаев и другие звезды эстрады. Сауткин также работал с группами "Самоцветы", "Веселые ребята", "Аракс".

Новогодняя ночь 1985-86 годов запомнилась зрителям композицией, написанной Игорем Николаевым и Валерием Сауткиным. "Программа передач на завтра" моментально стала всесоюзно известной.

Мало кто помнит, что Сауткин пробовал себя и в больших жанрах. Так, с Владимиром Пресняковым они создали рок-оперу "Улица" и сюиту "Гороскоп". В последние годы жизни автор советских хитов добывал средства на жизнь ремонтами квартир и офисов.

Очень много песен поэт-песенник Валерий Сауткин создал с артистами из знаменитой советской группы "Круиз". Коллектив, сводивший с ума советских зрителей, появился в 1980 году в Тамбове и пережил немало перемен: группа распадалась, создавалась снова, состав коллектива не раз обновлялся. Но несколько человек оставались сердцами "Круиза". Среди них и автор стихов Валерий Вениаминович Сауткин.

Тело умершего поэта обнаружили накануне. Предварительно следов насильственной смерти на его теле не обнаружено.

Ранее мы писали, что стало известно об уходе из жизни популярного советского и российского артиста Сергея Григорьевича Рыжова.

