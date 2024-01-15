Взбешенная Волочкова публично прокляла Джигурду: что надел актер

Балерина заявила, что больше не считает артиста другом

Анастасия Волочкова заявила, что Никита Джигурда больше ей не друг. Яблоком раздора стало интимное видео, которое Никита Джигурда слил в Сеть, пока балерина греется на солнечных Мальдивах. В своем блоге Анастасия написала целый пост, в котором прокляла некогда закадычного друга.

"<...>ты поступил как днище и проститутка, переобувшаяся в одночасье", — набросилась на Джигурду взбешенная Волочкова.

В посте Волочкова также назвала Джигурду ничтожным человеком, и призналась, что никогда не сможет простить ему эту подлость. В своем доме она делает все, что пожелает нужным, написала танцовщица. А вот к тем, кто вхож в ее особняк, она теперь будет относиться с осторожностью, рассказала Анастасия в социальных сетях.

Анастасия тяжело переживает предательство друга, особенно учитывая, что "подарок" Джигурда сделал ей прямо в канун дня рождения. 20 января балерина отметит 48-летие.

Напомним, ранее Никита Джигурда поделился видео, на котором он с Волочковой танцует в ее загородном особняке. В какой-то момент исполнитель срывает с балерины штаны и начинает целовать ее в интимные места.

Ранее стало известно, что Волочкова ужасно опозорилась за границей.