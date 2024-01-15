Украинка Тодоренко забрала мужа и покинула Россию

Украинка Тодоренко забрала мужа и покинула Россию
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая назвала себя плохой матерью

Телеведущая и певица Регина Тодоренко покинула Россию. Об этом звезда "Орла и Решки" сообщила в своих социальных сетях. Уроженка Украины забрала с собой мужа Влада Топалова и детей Михаила и Мирослава. Регина сообщила, что в этот раз они отдыхают на Мальдивах, и назвала острова райским местом. 

В своем блоге Регина выложила видео, на котором уговаривает сына поспать в самолете. Под постом артистка пожаловалась, что путешествовать с детьми никогда "не скучно". 

Также Регина Тодоренко рассказала, что они улетели на Мальдивы, так как на острова очень хотел пятилетний сын Михаил. Родительница пожаловалась, что из-за этого ее терзают муки совести, и она считает себя плохой мамой, ведь часто идет на поводу у детей и не может им ни в чем отказать. 

До этого телеведущая поделилась, что сын захотел полететь в Америку к своей подруге Эмили (дочь блогера Марины Могилко). Регина долго мучилась и не знала, как переубедить ребенка, ведь 25-часовой перелет до США с двумя детьми она не выдержит. Позже Тодоренко рассказала, что семьи встретятся не в Штатах, а на нейтральной территории поближе к России. 

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце подала в суд на забравшего детей Павла Прилучного. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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