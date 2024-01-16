Популярная певица родила в туалете

Друзья не знали, что она беременна

Певица Арина Рыженкова, экс-участница "Фабрики звезд", родила в столичном кафе. Девушка была в заведении в качестве гостьи, зашла в туалет, а вышла уже с плачущим ребенком на руках. Малыша певица укрыла одеждой. Девушке и новорожденному сразу же вызвали скорую, а также полицию.

Оказалось, что 36-летняя Арина родила раньше срока. Специалисты пытались осмотреть ребенка, рожденного в заведении, однако новоиспеченная мама отказывалась. Рыженкова просила не забирать у нее малыша, сообщает телеканал "360".

Через уговоры медикам все же удалось убедиться, что новорожденный мальчик полностью здоров, несмотря на преждевременное рождение. Ребенка и маму доставили в роддом ГКБ имени Юдина. Там с Ариной работает психолог.

Сама Рыженкова по поводу своих родов в туалете никаких комментариев не давала. Друзья девушки признались, что о положении Арины они не подозревали. А вот мама Рыженковой поделилась, что очень рада рождению внука, мальчик появился на свет здоровым и радует семью.

Арина Рыженкова была участницей “Фабрики звезд” в 2006 году. Девушка достаточно быстро выбыла с проекта.

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