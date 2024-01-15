Вскрылись безрадостные тайны об отношениях Юлии Пересильд и Алексея Учителя

Роман между актрисой и женатым режиссером проанализировала психолог

Актриса Юлия Пересильд много лет встречалась с режиссером Алексеем Учителем и родила ему двух дочерей, Анну и Марию. Но женой Учителя была другая. Сейчас, по прошествии времени, становится ясно, какие чувства испытывала звезда в те времена.

Психолог Любовь Розенберг взглядом профессионала взглянула на историю любви двух звезд. Она считает лукавством слова актрисы, уверявшей, что ей совершенно не важно, есть ли в паспорте штамп о браке. Точнее, это был прием, когда женщина убеждает саму себя в каких-то воззрениях, чтобы не видеть правду. Так и Пересильд, по словам психолога, обманывала сама себя, уверяя, что не хочет официального статуса отношений.



Также психолог уверена, что Юлия страдала от нежелания знаменитого любовника развестись, как бы ни скрывала это. Но вряд ли данный факт стал причиной разрыва. По словам Розенберг, наверняка были и другие причины, неизвестные широкой публике. Вероятнее всего, заявила психолог, что отношения просто исчерпали себя и поэтому распались.

Ранее мы писали, что дочь Пересильд и Учителя Анна рассказала, почему считает неправильной критику сериала "Слово пацана", в котором сыграла одну из главных ролей.

