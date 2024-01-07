Затаили обиду: Пересильд поведала об отношении дочерей к Учителю после развода

Затаили обиду: Пересильд поведала об отношении дочерей к Учителю после развода
Юлия Пересильд. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И актриса, и режиссер давно живут своей жизнью

Юлия Пересильд воспитывает дочек Анну и Марию от режиссера Алексея Учителя. Бывшей паре удалось сохранить добрые отношения. 39-летняя актриса смогла обойтись с экс-супругом без скандалов и выяснения отношений. У каждого давно своя жизнь. А дети хорошо ладят с наследниками Учителя от другой женщины.

Впрочем, звезда "Вызова" предполагает, что дочки могли затаить обиду на папу в глубине души. Однако ни о каких психологических травмах говорить не приходится – отец видится с наследницами довольно часто.

Пару лет назад Юлия раскрыла имя своего избранника – им оказался актер Михаил Тройник, известный театрал и звезда российских сериалов. Отношения завязались постепенно. Осенью 2023 года пара сыграла свадьбу вдали от глаз посторонних и вездесущих  журналистов.

Кстати, наследница актрисы Анна дебютировала в популярном сериале "Слово пацана", где сыграла девушку одного из главных героев. Некоторое время родители опасались за дочку из-за жестоких сцен в картине Жоры Крыжовникова. Однако все прошло на "ура" – Анна теперь хорошо известна молодежи. А на съемочной площадке у нее случился первый поцелуй.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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