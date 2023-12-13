Пересильд дважды оскорбили на вручении театральной премии

Пересильд дважды оскорбили на вручении театральной премии
Юлия Пересильд. Фото: Bulkin Sergey/news.ru globallookpress.com
Актриса выразила возмущение, выйдя на сцену для получения приза

На церемонии вручения премии "Звезда Театрала" писатель-сатирик Владимир Слуцкий, вручавший заслуженный приз Юлии Пересильд, допустил сразу два грубых нарушения этикета: он исказил фамилию актрисы, получавшей приз, назвав ее Персильд, а позже свел к нулю заслуги Юлии в фильме, сыронизировав, что премию та получает "за красоту". Подобное стало для знаменитости двойным оскорблением на вручении театральной премии.

Выйдя для получения награды, актриса не преминула отметить двойное оскорбление: поправила ошибку в произнесении и сказала, что не сердится на некорректность в отношении себя.

"Этой премии можно простить два оскорбления", – отметила артистка театра и кино.

Юлия намекнула, что у нее есть не только красота, но и ум, и одаренность. Приз от зрительской аудитории достался Юлии в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за игру в нашумевшей киноленте о полете врача в космос.

Юлия призналась, что номинация весьма необычная, поскольку затрагивает две разные отрасли, у которых друг с другом порой натянутые отношения.

Ранее мы писали о возможной тайной свадьбе Юлии Пересильд с ее избранником, актером Михаилом Тройником.

Источник: Звезда Театрала ✓ Надежный источник
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