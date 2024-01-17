Умерла прямо на новый год: актрису Доронину похоронили на Троекуровском кладбище

Звезда театра и кино не смогла победить тяжелую болезнь

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Здесь покоятся политик Борис Немцов, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов.

Тут же находится и могила Дорониной. Она умерла после тяжелой болезни прямо на Новый год – 31 декабря. Судьба актрисы Малого театра оказалась трагической. В 1997 году не стало ее мужа – актера Александра Овчинникова. Ему было всего пятьдесят... Оправиться до конца от горечи потери Доронина так и не смогла. Заболела она резко, неожиданно. И через 14 лет после смерти Александра Овчинникова его 56-летняя вдова ушла из жизни. До своего 57-го дня рождения она не дожила всего двое суток...

Елены Дорониной не стало 2011 году. Но по сей день живы созданные ею на экране образы – Юленька в "Доходном месте", Маша в "Женитьбе Бальзаминова", жена Бронникова в историко-биографической драме "Галина", рассказывающей о жизни дочери генсека Брежнева. Последней киноработой актрисы Малого театра стала криминально-мистическая мелодрама "Тридцать седьмой роман", вышедшая на экраны в 2010 году. Ей досталась второстепенная роль Веры Андреевны.