"Мое отношение к Украине остается прежним": 89-летний Басилашвили уезжает из Питера

"Мое отношение к Украине остается прежним": 89-летний Басилашвили уезжает из Питера
Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Что движет любимым актером театра и кино сегодня

После событий февраля 2022 года актер Олег Басилашвили заявил в одном из интервью: "Действия, конечно, наложат определенный отпечаток на наши взаимоотношения. Мне очень жаль, я тяжело переживаю все, что сейчас происходит. Я бы призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в то, что мое отношение к Украине остается прежним. Я думаю, что так же могут сказать и миллионы россиян".

Об отношении к ситуации 89-летнего актера наверняка спросят журналисты 19 января, когда Басилашвили приедет в Москву. Он перестал сниматься в кино в 2018-м, но продолжает выходить на сцену Большого драматического театра. А теперь с супругой Галиной Мшанской перебрался в элитный поселок Репино на берегу Финского залива и живет на даче.

Но уютный дом актер оставит на время, чтобы принять участие в юбилее "Мосфильма" – легендарный киноконцерн отмечает 100-летие. Съемки праздничного вечера пройдут в святая святых киностудии – в историческом Первом павильоне, где снимались "Весна" (реж. Григорий Александров), "Война и мир" (реж. Сергей Бондарчук), "Анна Каренина" (реж. Александр Зархи), "Сибириад" (реж. Андрей Кончаловский), "Солярис" (реж. Андрей Тарковский)...

Басилашвили приглашен на праздник вместе с Андреем Кончаловским, Александром Ширвиндтом, Ириной Купченко, Станиславом Любшиным и Светланой Немоляевой. Ведущими вечера выступят Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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