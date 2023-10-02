Страшный финал жизни: 86-летнюю Светлану Немоляеву сняли в доме престарелых

Какой же это ужас - остаться в одиночестве на старости лет!

В День пожилых людей в столичном киноцентре "Октябрь" состоялась премьера фильма "Не дождетесь!" Его создатели побывали в нескольких домах престарелых, поговорили с проживающими там стариками, узнали их пронзительные истории. И включили их в картину, которую можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

На экране зрителей ждет встреча с любимыми советскими актерами – Натальей Варлей, Эммануилом Виторганом, Светланой Томой, Евдокией Германовой. Но самая драматическая роль – одинокой 92-летней старушки, которая умирает в палате дома престарелых, – досталась 86-летней Светлане Немоляевой.

"Я рада этой маленькой роли женщины, оставшейся в одиночестве в доме престарелых, – рассказала актриса. – Рядом никого нет, и она корит себя за то, что так сложилась ее судьба – когда-то она предала свою первую любовь, всю жизнь прожила с другим человеком и поэтому считает, что на нее пала такая кара. Хотя в картине масса и других судеб, страданий, переживаний".

"Это фильм о том, как мы живем и чем заканчиваем свою жизнь. Мне кажется, это важная тема", – подчеркнула звезда "Служебного романа" и "Гаража",