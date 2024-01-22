Верх цинизма: за что Блиновскую отправили в СИЗО

Знаменитость просидит в заключении три месяца

Суд принял решение отправить королеву марафонов Елену Блиновскую в СИЗО до конца апреля. На такие меры пошли после ее предновогодней вечеринки, куда явились несколько свидетелей по делу о мошенничестве – как со стороны защиты, так и обвинения. Разбираемся, за что на самом деле арестовали блогера.

С чего все началось

Блиновская закатила пышное мероприятие у себя дома 25 декабря 2023 года, куда пригласила всех членов своего VIP-клуба. Сообщается, что вход на торжество был бесплатным, но внутри люди должны были платить за разнообразные развлечения.

Общественность не поняла, откуда у знаменитости были деньги закатить гуляния, ведь все счета блогера арестованы. В итоге выяснить ситуацию решили в СК.

Долг Елены Блиновской

В это время налоговый долг королевы марафонов рос ежедневно на полмиллиона рублей. Представители знаменитости объясняли, что не могут все погасить из-за арестованных счетов – где брать деньги они попросту не знают. Поэтому подали в суд на ФНС с требованием снизить платеж вдвое. Решение по разбирательству могут вынести, как минимум, весной. Пока суд отказался снимать арест со счетов. Сейчас она должна более 1,4 млрд рублей.

Источники сообщают, что Блиновской даже пришлось заложить свой небесно-голубой Bentley Continental – его стоимость оценивается в 15 млн рублей.

Решение СК рф по аресту Блиновской

22 января СК попросил перевести Блиновскую с домашнего ареста под стражу из-за "неоднократного нарушения ранее избранной меры пресечения". Дополнительно ей предъявили два новых обвинения – о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Ей грозит срок до 16 лет лишения свободы. Свою вину блогер не признает.

В итоге суд принял решение отправить ее в СИЗО до 26 апреля. На Блиновскую надели наручники в зале суда и увезли в автозаке. Эксперты полагают, что мера была ужесточена в том числе из-за наплевательского отношения звезды к судебному процессу.

"Блиновская уверена, что со своими миллиардами она может посылать всех, кого хочет. Это верх цинизма... Жить по закону она категорически не согласна",

– отметила в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" психолог Анна Волкова.

Источники утверждают, что в СИЗО Блиновской предстоит спуститься с небес: она будет мыть полы в камере, туалет и питаться наравне с другими арестантками. Такие особенности содержания в женском изоляторе "Печатники".