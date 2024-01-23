"Снова вместе": Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем-алкоголиком

"Снова вместе": Лера Кудрявцева передумала разводиться с мужем-алкоголиком
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая объяснила, почему изменила решение

Сразу после новогодних праздников Лера Кудрявцева огорошила своих поклонников новостью о разводе с мужем. Звезда заявила, что долго терпела алкоголизм супруга, однако сил справляться с пагубной привычкой Игоря Макарова у нее больше нет.

Известие быстро разлетелось: развод Кудрявцевой обсуждали как поклонники в комментариях, так и крупные СМИ. Многие старались поддержать телеведущую и выражали слова сочувствия. Однако теперь Лера заявила, что передумала расставаться с молодым хоккеистом. 

"Уйти – не равно развестись. Мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека, точка",  —  подвела черту Кудрявцева в вопросе воссоединения с мужем. 

Блондинка добавила, что с Игорем она вовсе не ссорилась. Да, у них были проблемы, но теперь о разводе и речи не идет. Поклонники заподозрили, что теперь Лера бросается на амбразуру и собирается спасать мужа-алкоголика от зависимости. 

Напомним, Лера Кудрявцева заявила, что расстается с мужем 12 января. Она выложила короткий пост в своих социальных сетях, из которого стало ясно, что проблемы в пристрастии хоккеиста к горячительным напиткам. Позже телеведущая опубликовала еще одно интригующее сообщение, которое заставило поклонников сильно поволноваться. 

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров женаты уже почти 11 лет. Супруг младше артистки на 16 лет. Вместе они воспитывают дочку Машу, которую телеведущая родила после процедуры ЭКО в 2018 году.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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