Интересуют только деньги: Георгий Штиль жестко раскритиковал Боярского

Интересуют только деньги: Георгий Штиль жестко раскритиковал Боярского
Георгий Штиль. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер заявил, что коллегу-мушкетера сцена интересовала меньше заработка

Российский актер Георгий Штиль раскритиковал Михаила Боярского. Артист заявил, что главного Д’артаньяна страны всю жизнь интересовали только деньги, а искусство и кинематограф были лишь способом достижения цели. 91-летний артист не считает Боярского выдающимся, а с ролью в фильме "Три мушкетера", на его взгляд, Михаилу просто повезло. 

"Разве он величина и актер колоссальный? Для Боярского всегда на первом месте стояли деньги",  —  поделился мнением о коллеге Штиль. 

"Дядя Жора" вспомнил, что был дружен с братом Боярского, Александром. Он тоже был актером, но скончался в 1980 году. Штиль уверен, что Михаил Сергеевич ничуть не талантливее своего родственника, но теперь об Александре никто и не помнит. 

Впрочем, если талант Боярского Штиль высоко не ценит, то Татьяну Доронину считает звездой небывалых масштабов. Артист назвал коллегу королевой сцены и признался, что не знает других артистов с таким талантом и легким характером.

Георгий Штиль снимается в кино больше 60 лет. За это время у него было множество ярких и запоминающихся ролей, однако не одной главной. Артист уверен, что это все из-за невысокого роста. Он признался, что никогда не комплексовал по этому поводу, а вот отсутствие главных героев в портфолио беспокоило. 

Ранее стало известно, что Луппиан приструнила Боярского. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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