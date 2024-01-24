Денег куры не клюют: Караулова купила роскошную квартиру 3-летнему сыну

Певица окружила себя элитной недвижимостью.

Певица и ведущая шоу “Кто хочет стать миллионером” Юлианна Караулова призналась, что не выпрашивает у мужа подарки и не просит деньги. Мол, закрывает свои “хотелки” сама.

"Мы одиннадцать лет вместе: шесть лет в браке, и шесть лет до этого еще дружили. И когда вы столько времени вместе, эти методы не имеют смысла. Мы гармоничная пара, оба самодостаточные. Если я что-то хочу, я сама это куплю. К тому же, я прекрасно понимаю его уровень дохода и свой", – заявила исполнительница в подкасте “Ниче святого” от HiFi-стриминга Звук.

Рассказала она и про воспитание рожденного 29 мая 2021 года сына Александра:

"Мне хочется воспитать достойного, адекватного человека. Я вижу ошибки своих старших товарищей, которые детей сильно баловали. Поэтому сделаю все, что смогу: дам воспитание, установлю рамки по необходимости”.



При этом, по словам Юлианны, она уже купила сынишке шикарную квартиру: “В первую очередь это была инвестиция. Когда он вырастет, я планирую наградить его жилплощадью, раз уже я обещала". А в минувшем году она также подарила квартиру своим родителям. “Я молодец. Я себя редко хвалю", – радуется 35-летняя звезда.