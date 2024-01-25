"Засните вечным сном": оскандалившаяся Лазарева* набросилась на депутатов

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Актриса Татьяна Лазарева* набросилась на депутатов из-за закона, который влечет конфискацию имущества. Сбежавшая звезда регулярно поливает Россию грязью и теперь испугалась, что за свои слова придется отвечать. Она назвала действия депутатов "маразмом".
"Хочется, чтобы люди, которые придумывают такие законы, заснули вечным сном", - выпалила взбесившаяся актриса.
Впрочем, пока Лазарева* возмущается, сидя в Испании, закон уже одобрили в первом чтении. Эксперты считают, что если его примут, то всем сбежавшим звездам, которые высказываются против России из-за границы, "закроют рты".
Напомним, Татьяна Лазарева* уехала из страны после начала специальной военной операции, продемонстрировав проукраинскую позицию. Однако популярная в прошлом звезда поливает грязью не только правительство, но и россиян, которые были ее поклонниками и восхищались ее творчеством. Например, недавно артистка назвала всех своих соотечественников "алкоголиками и наркоманами".
Ранее стало известно, чем россияне обидели сбежавшую Татьяну Лазареву*.
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