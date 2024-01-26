Тактаров довел голливудскую звезду до бешенства: что случилось

Тактаров довел голливудскую звезду до бешенства: что случилось
Олег Тактаров. Фото: Bridge of Arts Press Office/Global Look Press/www.globallookpress.com
Он признался, что американский актер ему очень завидовал

Своим успехом в кино поделился актер и боец Олег Тактаров. Он рассказал, как снимался в Голливуде, и признался, что одна зарубежная звезда очень завидовала россиянину. Так, по словам Тактарова, известного режиссера и актера Джеймса Франко он довел до бешенства, и его буквально трясло от зависти. 

Тактаров рассказал, что добился определенных успехов в кинематографе и его знали в кругах недорогого кино, а вот чтобы попасть на большие экраны, нужно было пройти обучение. Олег вспомнил, как их однажды разделили на две группы. Он попал в класс с теми, кого природа не наделила красотой, а вот Джеймс Франко был в составе молодых и эффектных актеров.

Тактаров вспомнил, что сделал какое-то движение, которое восхитило всех присутствующих. А вот Франко в этот момент начал завидовать россиянину. Олег поделился, что узнал это от пиар-менеджера, который у них был общий. 

"Его прям бедного трясло от моих успехов",  —  не без улыбки рассказал Олег Тактаров. 

Киноактер также вспомнил о съемках криминального фильма с Робертом Де Ниро. Российский артист считает, что именно эта картина сделала его успешным в Голливуде актером. 

Ранее Олег Тактаров рассказал об "ужасах" жизни в США. 

Источник: ТВ Центр ✓ Надежный источник
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