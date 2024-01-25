"Напился и затопил квартиру": как Кудрявцева решила уйти от молодого мужа

"Напился и затопил квартиру": как Кудрявцева решила уйти от молодого мужа
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Калашникова раскрыла всю подноготную в отношениях телеведущей со спортсменом

Российская модель и телеведущая Анна Калашникова рассказала, как складываются отношения Леры Кудрявцевой с ее супругом Игорем Макаровым. Не так давно блондинка объявила, что уходит от мужа из-за его зависимости от спиртного – а вот заявления о разводе не последовало. Более того, Лера позднее призналась, что оставила этот "намеренный" пост, чтобы спасти мужа.

Оставивший спортивную карьеру в прошлом Игорь Макаров остался на попечении супруги. А последняя стала добытчиком в семье, зарабатывая средства, пока муж сидел дома. Игорь, со слов Анны, начал испытывать стресс, осознавая, к тому же, что супруга обеспечивает семью. Самооценка хоккеиста неуклонно катилась вниз.

Впрочем, наивно полагать, что проблема вдруг возникла на ровном месте. Игорь и раньше баловался спиртным, правда, Кудрявцева смотрела и терпела. Однако все поменялось, когда та была в отпуске.

"Говорят, пока она была в отпуске, Макаров так напился, что затопил квартиру. Это было последней каплей", – откровенничает Анна.

По слухам, все началось из-за безработницы Макарова. Тот после ухода из спорта не смог найти дело. А супруга все держала на хрупких плечах – стоит ли удивляться тому, что ее терпение лопнуло?

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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