Объявлено о скорой свадьбе Кудрявцевой после развода с Макаровым

Объявлено о скорой свадьбе Кудрявцевой после развода с Макаровым
Лера Кудрявцева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Телеведущая одна не останется

В первые дни нового года Лера Кудрявцева огорошила поклонников сообщением о разводе с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Тарологи считают, что развода не избежать, но свое счастье блондинка встретит очень скоро.

Головокружительная история отношений Леры и Игоря покорила многих. Роман быстро превратился в серьезные намерения и немалая разница в годах не помешала влюбленным пожениться. Через несколько лет у них родилась дочь Мария. Однако со временем все же пошли слухи о разладе в семье. Макаров завершил карьеру и их доходы разошлись по полюсам: Лера зарабатывала куда больше мужа. Позже она написала о том, что у него проблемы с алкоголем, а после новогодних каникул честно призналась, что впереди развод.

То, что происходит в их жизни сейчас, Кудрявцева не афиширует. Однако эзотерики пытаются заглянуть в будущее и узнать, что ждет красотку-ведущую в личной жизни.

Фото: freepik.com

Телезвезда заявила недавно, что пока развод откладывается, однако Галина Янко, таролог, заверила, что сохранить брак не удастся.

"Лера Кудрявцева – упертая, сильная по характеру женщина", – подчеркнула эзотерик.

Янко заметила, что характер блондинки плохо подходит для семьи, но отлично помогает в карьере и достижении результатов. По поводу брака Кудрявцевой и Макарова прогноз таролога однозначен: вместе им не быть. Сейчас, пророчит эзотерик, у Леры начинается новая жизнь, и какое-то время она сосредоточится на работе, усиливая карьеру. А где-то через год блондинка встретит нового мужчину, с которым начнется новая история любви. Кудрявцевой предсказали свадьбу.

Ранее мы писали о попытке Макарова сохранить семью с помощью Евгения Плющенко.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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