Депортированный комик считает, что концерты отменяют под давлением российских властей

Юмористу-иноагенту не разрешили въезд в Индонезию, где он запланировал концерты. Не прошедший паспортный контроль Максим Галкин* был депортирован в австрийскую столицу. Он считает, что во всем виноваты российские власти.

В своих социальных сетях комик написал, что происшествие в аэропорту – якобы дело рук правительства России, которое, по его словам, просило не допускать Галкина* на территорию острова Бали. Беглый комик-русофоб клялся, что лично видел письмо, но не смог сфотографировать его. Сотрудники аэропорта же, рассказывал юморист, были вежливы и корректны, доброжелательно недоумевая по поводу письма.

"Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то отдельно взятого артиста, – заявил Галкин*.

Зрителям артист обещал возвратить средства за купленные на концерт деньги. Юморист искренне огорчился срывом концерта, хотя считает случившееся обычными рабочими моментами. Однако он возмущен тем, что Россия якобы тратит время и усилия на "маниакальное преследование несогласных артистов за рубежом.

Супруг примадонны считает, что нет никаких объединенных преследований звезд, выражающих несогласие с правительством России, и хвастается, что лично он за полтора года в Европе и Израиле дал 150 концертов. К слову, причиной отмены выступлений на площадках Казахстана и Таиланда русофоб-иноагент тоже считает усилия российских властей.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* может в любой момент потерять замок в Грязи из-за принятого в первом чтении закона о конфискации.

*В РФ признан иностранным агентом

