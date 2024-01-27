За что Моргенштерна* погнали из Дубая

Рэперу запретили въезд в страну вовсе не из-за Собчак

Алишер Моргенштерн* больше не сможет въехать в ОАЭ. Однако причина запрета – вовсе не в скандальном интервью с Ксенией Собчак, а в нарушениях самим музыкантом законов Арабских Эмиратов.

Сам рэпер заверил, что не понимает причин, по которым ему отказали во въезде. Однако он явно лукавил. Первое время по приезде Моргенштерн* не нарушал законов. Однако в законопослушном статусе продержался недолго. Возможно, он забыл, что статус иноагента, который ему присвоили, привлекает пристальное внимание местных властей из-за дружеских отношений страны с Россией. Поэтому выкладывание в личном микроблоге изображения алкоголя, сигарет и прочего не могло обойтись без последствий.

Концерт, который закончился обильным возлиянием прямо на площадке, закономерно получил жалобу от кого-то из местного персонала. Получал музыкант и за то, что собирал в зале слишком большую толпу, несмотря на ковидные запреты, плюс вытаскивал фанатов на сцену, как привык это делать в России. К тому же спокойно закуривал прямо во время концерта, хотя в стране подобное запрещено в общественных местах. Ну, а про нескончаемые матерные конструкции в композициях и не только и говорить нечего.

Местные правоохранительные органы неоднократно предупреждали музыканта о последствиях и выписывали штраф, но он не усвоил. Более того: придя на интервью к Ксении Собчак, Моргеншерн* похвастался, что местные законы легко обмануть. Власти отреагировали мгновенно и доказали, что рэпер заблуждается: ему сразу же прилетел запрет на концерты, а теперь артисту и вовсе нельзя пересекать границу ОАЭ.

Ранее мы рассказывали, кто из артистов-русофобов получил отмену своих концертов за границей.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ