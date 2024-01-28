Скандал у Малахова и гнев россиян: последние новости о Кудрявцевой на 28 января

Телеведущая резко повела себя во время съемок

Лера Кудрявцева стала гостьей шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1". Выпуск доброй семейной передачи стал одним из самых скандальных, поскольку телеведущая не смогла сдержать эмоций и вылила стакан воды на одну из участниц. Ее повергла в шок история о том, как мать бросила своих пятерых детей. После этого россияне с гневом накинулись на звезду. "Утро.ру" собрало все последние новости о произошедшем на 28 января.

С чего все началось

Во время шоу на "России 1" молодой парень рассказал, как мать выбросила его в общественном туалете, после чего он отправился в детский дом. Там его усыновила добрая семья, которая дала образование и дорогу в жизнь. Он мечал познакомиться с родной матерью, но та категорически отказывалась его видеть. Только после того, как ее сына пригласили на федеральный канал, она решила явиться.

Увиденное и услышанное настолько потрясло Леру Кудрявцеву, что, как только женщина оказалась в зале, она вылила на нее стакан с водой.

Оправдания Кудрявцевой

После эфира телеведущая выступила с оправданием в своих соцсетях. Она сказала, что слишком близко воспринимает многие истории людей к сердцу – и уж точно никогда бы не смогла вести подобные шоу, как у Андрея Малахова.

Кудрявцева постоянно прокручивала в голове все, что пришлось пережить парню после того, как его бросила мать. И на этом фоне у нее "упало забрало" и от бессилия и злости она вылила стакан воды на женщину.

"Паренек пришел потом ко мне в гримерку. Мы обнялись и молча стояли", – рассказала она.

Травля Кудрявцевой

Однако россияне резко отрегировали на такой эмоциональный поступок ведущей. Знаменитость сообщила, что стала получать много критики и осуждений в свой адрес. От этого ей стало невероятно обидно, ведь вылитый стакан для людей оказался куда более тяжким преступлением, чем выброшенный в туалете ребенок.

Заявление Разина

После скандала со своим комментарием в адрес Кудрявцевой выступил ее заклятый враг – Андрей Разин. Он заявил, что ведущая поступает лицемерно, поскольку по молодости сама якобы бросила своего сына в 90-е годы.

"Мама Ленюка, Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты рожа!", – выпалил продюсер в ее адрес.

Что говорят родственники пострадавшей женщины о Кудрявцевой

На фоне общественного резонанса на связь с телеведущей вышли родственники парня. Они сообщили, что нисколько не осуждают Кудрявцеву за поступок, а напротив – благодарят ее за это. По их словам, женщина приехала туда только ради заработка, чтобы потом вернуться в свою деревню настоящей звездой и получать выпивку бесплатно.

"За кулисами она сказала, что он (сын) ей не нужен, не пиши, не ищи", – рассказали родные.