Вид перепуганный: Киркоров покинул США

Вид перепуганный: Киркоров покинул США
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу

Филипп Киркоров тайно вернулся в Россию. Певец покинул США вскоре после того, как в Сети появились его фоторафии с концерта Мадонны в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ.

Информацию косвенно подтвердил новый концертный директор артиста Максим Ситник. Он хвастался в своих соцсетях досугом во время поездки и рассказывал, что в Америке хотел бы встретить свою старость, но в России его ждет мама – скоро он ее снова увидит.

Источники уверяют, что Киркоров ждет, когда закончится его бойкот на телевидении. Пока он намерен посещать различные светские мероприятия в Москве, чтобы про него не забыли.

При этом некоторые напомнили, что в США у артиста есть недвижимость. Некоторое время назад он купил там дом, стоимость которого оценивается в более чем 10 млн долларов. Известный блогер Рустам Солнцев утверждает, что на самом деле Киркоров приезжал в страну, чтобы решить проблемы со своим жильем – он благоразумно все переписал на собственных детей.

По мнению Солнцева, скандал с вечеринкой сильно ударил по поп-королю.

"Судя по фотографиям, вид у него довольно перепуганный, он несчастлив", – подытожил блогер.

Ранее супруг Пугачевой язвительно высказался о Киркорове, который "зашел не в ту дверь". 

Источник: Московский комсомолец
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