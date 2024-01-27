Галкин* ядовито поиздевался над Киркоровым после его извинений

Галкин* ядовито поиздевался над Киркоровым после его извинений
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Комик продолжает зарабатывать на жизнь хохмами

Некогда весьма востребованный и любимый россиянами комик Максим Галкин* теперь вынужден скитаться по заграницам и зарабатывать себе на хлеб с маслом сомнительными шуточками. На этот раз артист жестко прошелся по бывшему мужу своей благоверной Аллы Пугачевой. Галкин* высмеял Киркорова, которому недавно пришлось извиняться за участие в "голой вечеринке".

Во время своего выступления в Вене опальный юморист спел шуточную песенку, спародировав известную композицию Киркорова "А я и не знал". В частности, в тексте прозвучали слова о том, что Филипп, мол, "голый король" и "забежал не в ту дверь, утратив контроль". Как известно, недавно Киркоров пытался оправдать себя тем, что случайно забрел в неподходящее для него место и оказался на голом вертепе.

"Я и не знал, что тусовка эта будет голой, я шел в магазин за колой", – похожим на Киркорова голосом пропел пародист.

Галкин* частенько ядовито издевается над Киркоровым, потешая публику. Юморист считает позволительным высмеивать бывшего мужа своей законной супруги.

К слову, недавно стало известно, что Галкина* задержали при попытке попасть на территорию райского острова Бали.

*признан иноагентом в России

Источник: ИА Регнум ✓ Надежный источник
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