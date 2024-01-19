Что известно о "причастности" Кремля к отмене концертов Галкина* и Лободы

Что известно о "причастности" Кремля к отмене концертов Галкина* и Лободы
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Концерты артистов-эмигрантов отменяют в арабских странах

Концерты проукраинских звезд один за другим отменяют в восточных странах. Комментарий по этому поводу решил дать критик Рудченко. Он уверен, что Кремль никак не причастен к тому, что выступления артистов Максима Галкина*, Светланы Лободы и комика Руслана Белого* были отменены. 

Павел Рудченко считает, что причина в политике арабских стран, которые не желают портить отношения с Россией. Он уверен, что артистам, которые поливают грязью свое правительство и народ, нечего делать в государствах арабского мира. 

Так, известно, что Галкин* не выступит в Таиланде в конце января, как планировал. Его концерт, как и гала-ужин Лободы, отменили власти страны без объяснения причины. А вот Руслану Белому* не повезло больше —  его мероприятия сорвались и в Таиланде, и на Бали, и в Индонезии. 

К слову, поддержавшую Украину Лободу не жалуют и в Киеве. После начала СВО артистка не давала никаких комментариев и надеялась тихо пересидеть все события, за что и столкнулась с волной хейта. Известно, что Андрей Данилко отказался выступать с певицей на одной сцене. Из-за этого исполнительницу не пригласили на мероприятие Вайкуле в Латвии.

А ранее на блокировку в западных социальных сетях пожаловался Никита Михалков, "Бесогон" которого подвергся блокировке на YouTube, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня"

*признаны иноагентами в РФ

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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