Лободу погнали с Тайланда вслед за Галкиным*

За границей началась чистка проукраинских артистов

Светлана Лобода осталась без концерта, который был назначен у нее 25 января на Пхукете. Артистку погнали с Тайланда вслед за Галкиным* – билеты на его выступления в стране уже перестали продавать и, вероятно, все мероприятия будут отменены.

Такая участь настигла Лободу на фоне всех проблем, с которыми она сталкивается в последнее время. Многие украинцы не испытывают к ней никакого уважения из-за того, что в первое время после февраля 2022 года она старалась молча отсидеться в России.

Недавно было отменено ее выступление в Киеве, также выступать на одной сцене с ней отказывается Андрей Данилко. Именно из-за него Лободу не позвали на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Источники утверждают, что в новогодние праздники Светлана Лобода была готова выступить перед российской публикой на закрытых корпоративах. Но для этого нужно было соблюсти несколько важных условий. Например, против заказчика не должно быть введено западных санкций.

На российских площадках, утверждает артистка, она не будет выступать ни за какие деньги. Тем не менее, от российского языка в своей концертной программе Лодоба отказываться не намерена, поскольку он "не принадлежит российской власти".

*признан иноагентом в РФ