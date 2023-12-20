Лобода получила предложение вернуться в Россию при одном условии

Звезда отказалась от предложения фразой "ни за какие плюшки"

Сбежавшая из России Светлана Лобода утверждает, что ей предлагали продолжить карьеру на российской территории. Она получила предложение вернуться в Россию при одном условии. По словам украинской певицы, ей звонили представители властей и убеждали поддержать Москву. За это Светлане якобы предлагали огромные суммы. Правда, кто именно связывался с ней, Лобода сказать не смогла, ведь лично звезда ни с кем не разговаривала, а информацию ей передали менеджеры.

Ранее с похожими заявлениями выступили участники группы Little Big и Александр Васильев. По их словам, представители российского правительства также звонили им с предложением поддержать Россию, чтобы снова выступать на территории страны. Светлана Лобода в итоге отказалась от предложения, ответив, что не отправится выступать на российских площадках "ни за какие плюшки".

В интервью певица также рассказала, что поддерживает Украину, хотя отреакться от своего русскоязычного репертуара не спешит.

"Русский язык не принадлежит русской власти", – сказала Светлана.

Лобода покинула России после февраля 2022 года. Тогда исполнительница пообещала больше не выступать на территории РФ и петь только на украинском языке. Однако последним принципом звезда уже поступилась. В декабре Светлана выступила в Беларуси и исполнила свои хиты на русском языке. Также недавно она выпустила новый трек "Метелица" на русском.

Ранее стало известно, за какую сумму Лобода и другие звезды, покинувшие Россию, готовы снова выступить перед россиянам.