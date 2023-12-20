Лобода получила предложение вернуться в Россию при одном условии

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Сбежавшая из России Светлана Лобода утверждает, что ей предлагали продолжить карьеру на российской территории. Она получила предложение вернуться в Россию при одном условии. По словам украинской певицы, ей звонили представители властей и убеждали поддержать Москву. За это Светлане якобы предлагали огромные суммы. Правда, кто именно связывался с ней, Лобода сказать не смогла, ведь лично звезда ни с кем не разговаривала, а информацию ей передали менеджеры.
Ранее с похожими заявлениями выступили участники группы Little Big и Александр Васильев. По их словам, представители российского правительства также звонили им с предложением поддержать Россию, чтобы снова выступать на территории страны. Светлана Лобода в итоге отказалась от предложения, ответив, что не отправится выступать на российских площадках "ни за какие плюшки".
В интервью певица также рассказала, что поддерживает Украину, хотя отреакться от своего русскоязычного репертуара не спешит.
"Русский язык не принадлежит русской власти", – сказала Светлана.
Лобода покинула России после февраля 2022 года. Тогда исполнительница пообещала больше не выступать на территории РФ и петь только на украинском языке. Однако последним принципом звезда уже поступилась. В декабре Светлана выступила в Беларуси и исполнила свои хиты на русском языке. Также недавно она выпустила новый трек "Метелица" на русском.
Ранее стало известно, за какую сумму Лобода и другие звезды, покинувшие Россию, готовы снова выступить перед россиянам.
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