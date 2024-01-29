Сафронов озвучил срок окончания тотального бойкота звезд "голой" вечеринки

Сафронов озвучил срок окончания тотального бойкота звезд "голой" вечеринки
Фото: Утро.ру
Когда опальные Киркоров и Лолита вернутся на сцену и в эфир

Звезды "голой" вечеринки, которым объявили тотальный бойкот, стали активно проявлять свою гражданскую позицию. Народный художник России Никас Сафронов в беседе с "Утро.ру" рассказал, что, по его мнению, нужно сделать артистам, чтобы их простили за неуместное в это время веселье в клубе у блогера Ивлеевой.

– Любой человек, который хочет покаяться, в первую очередь, должен внутренне ощущать себя готовым к этому, не на публику "рвать на себе волосы", а искренне осознавать свою ошибку. – говорит Никас. – Киркоров и Лолита перечислили гонорар людям, пострадавшим в Белгороде. Это хороший жест, достойный. Но одного благородного поступка недостаточно.

"Я считаю, что нужно всегда осознавать собственную причастность к истории своей страны, а не только в те моменты, когда проштрафился, – уверяет художник. – Если у них есть внутренняя готовность всегда и во все времена быть со своим народом, то это похвально. А то многие так называемые "звезды" в последнее время часто говорят о любви к своему народу и стране, но особо никак не проявляют эту свою любовь". 

Фото: Утро.ру

"Еще в моем детстве мама всегда говорила нам с братьями: "Когда вырастите и заработаете три копейки, одну отдайте на благотворительность", – продолжает Никас. – Я так и живу – всю жизнь помогаю благотворительным фондам, талантливым школьникам и студентам, больницам, просто нуждающимся людям. И мне кажется, что это – естественная позиция для каждого человека, который состоялся. Ведь раньше все известные люди занимались благотворительностью постоянно, а не только в качестве показательной акции. И всем нашим звездам стоило бы задуматься об этом". 

Никас Сафронов думает, что для прощения опальным "звездам" стоит обратиться к людям, которые своей любовью и деньгами сделали артистов знаменитыми и богатыми. "Важно давать благотворительные концерты, активно помогать нуждающимся, – перечисляет живописец. – Когда они покажут, что им не безразличная судьба народа, к ним вновь все повернутся. Но для этого должно пройти время – хотя бы шесть месяцев, а то и год".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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