Главная патриотка России вмешалась в скандал с Кудрявцевой

Главная патриотка России вмешалась в скандал с Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса вставила свои пять копеек

Вот уже несколько дней в прессе активно обсуждают жесткую выходку популярной телеведущей Леры Кудрявцевой. На одном из телешоу блондинка рассвирепела до того, что плеснула водой в лицо приглашенной героини. Своим мнением на этот счет поделилась актриса Яна Поплавская.

Стоит отметить, что Поплавская часто мелькает в информационном пространстве. После известных событий зимы 2022 года Яна заявила о себе как о ярой патриотке и без стеснения жестко высказывается по поводу беглых артистов и других русофобов. А вот поведение потерявшей контроль Кудрявцевой Яна не осуждает.

Напротив, Поплавская подчеркнула, что в этой ситуации она целиком и полностью на стороне телеведущей. Лера облила женщину, которая бросила своих пятерых детей на произвол судьбы, но пришла на шоу спустя много лет, чтобы "помириться" с ними.

Поплавская считает, что реакция Кудрявцевой была абсолютно верной. По мнению Яны, женщина пришла на проект только ради гонорара и достойна такой унизительной реакции, как вода в лицо.

К слову, артист Станислав Садальский с таким подходом не согласен. Он строго осудил Кудрявцеву.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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