Садальский набросился на Кудрявцеву после вопиющего инцидента

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Станислав Садальский в своем блоге возмутился поступком Леры Кудрявцевой, которая плеснула водой в героиню шоу Малахова. Он счел себя оскорбленным как зритель.
Актер извинился перед героем программы за "ведущую помойного канала" и сообщил, что она "не ведает, что творит". Поступок Кудрявцевой он назвал позором и рассерженно рассуждал о том, что мать унизили на глазах сына. Кроме того, артист предложил Кудрявцевой обливать гостей, которые приходят на ее собственное шоу.
Напомним, в эфире программы "Привет, Андрей!" была женщина из Белоруссии, бросившая новорожденного сына в общественном туалете. Лера Кудрявцева не выдержала и плеснула в лицо героине водой из своего стакана. Позже она записала видеообращение, где объяснила, что от сочувствия к парню и возмущения поведением его матери у нее "забрало упало". Ведущая призналась, что правильной свою реакцию не считает, но отреагировать иначе, услышав историю, не могла.
Пост Садальского спровоцировал неоднозначные реакции подписчиков. Одни одобряли поступок Леры, а самого Садальского называли "главным сплетником в актерской среде", другие писали, что Кудрявцева не лучше этой женщины и права унижать людей ей не давали.
Ранее мы рассказывали, как дочь Андрея Миронова Мария набросилась на Садальского за то, как он насмехался над ее воспоминаниями об отце.
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