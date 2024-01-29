Садальский набросился на Кудрявцеву после вопиющего инцидента

Актер счел себя оскорбленным

Станислав Садальский в своем блоге возмутился поступком Леры Кудрявцевой, которая плеснула водой в героиню шоу Малахова. Он счел себя оскорбленным как зритель.

Актер извинился перед героем программы за "ведущую помойного канала" и сообщил, что она "не ведает, что творит". Поступок Кудрявцевой он назвал позором и рассерженно рассуждал о том, что мать унизили на глазах сына. Кроме того, артист предложил Кудрявцевой обливать гостей, которые приходят на ее собственное шоу.

Напомним, в эфире программы "Привет, Андрей!" была женщина из Белоруссии, бросившая новорожденного сына в общественном туалете. Лера Кудрявцева не выдержала и плеснула в лицо героине водой из своего стакана. Позже она записала видеообращение, где объяснила, что от сочувствия к парню и возмущения поведением его матери у нее "забрало упало". Ведущая призналась, что правильной свою реакцию не считает, но отреагировать иначе, услышав историю, не могла.

Пост Садальского спровоцировал неоднозначные реакции подписчиков. Одни одобряли поступок Леры, а самого Садальского называли "главным сплетником в актерской среде", другие писали, что Кудрявцева не лучше этой женщины и права унижать людей ей не давали.

Ранее мы рассказывали, как дочь Андрея Миронова Мария набросилась на Садальского за то, как он насмехался над ее воспоминаниями об отце.

