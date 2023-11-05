За что Садальский невзлюбил изгнанную из театра Ахеджакову: всплыл один факт

В "Современнике" солидарность с актрисой не выразил никто

Лия Ахеджакова решила покинуть родной "Современник", в котором отработала практически полвека, после выражения своей политических взглядов. Актрису подозревали и в финансировании ВСУ – публика также считала, что Ахеджакова проживает за пределами России. Естественно, все это лишь усиливало негатив в отношении артистки.

Станислав Садальский заявил, что совершенно не жалеет о том, как сложилась жизнь у Ахеджаковой. Никаких теплых чувств к той не испытывает. В свое время, вспомнил артист, та начала позволять себе резкие заявления в адрес Сергея Гармаша. Лия Меджидовна начала открыто попрекать актера, утверждая, что тот страдает алкоголизмом.

"Нехорошо, пьет вот". А он не срывает никаких спектаклей. Удивительный человек. Выгнали Гармаша, убрали Дроздову – пришел новый человек", – высказался Садальский, назвав причину отсутствия поддержки среди творческой среды у Ахеджаковой.

Садальский считает, что в "Современнике" никто не пытался вступиться за артистов, имеющих свое слово – стоит ли удивляться произошедшему с Ахеджаковой?

"Получила то, что получила", – высказался Садальский.

Впрочем, как ни странно, ранее Стас выразил Ахеджаковой поддержку из профессиональной солидарности, заявив, что выступает "за нее". В тот момент не было ни намека на неприязненное отношение к коллеге из "Современника".