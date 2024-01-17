"Враль": Миронова накинулась на Садальского после слов об отце

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Актриса Мария Миронова ответила Станиславу Садальскому, который дал резкую оценку ее высказываниям об отце. Она публично накинулась на артиста и пригрозила ему последствиями.
Ранее в соцсетях Миронова сообщила, что ее отец не получил звание народного артиста СССР поскольку не питал особо трепетных чувств к советской власти. Ее заявление спровоцировало скандал. После этого Садальский выразил мнение, что артистка намеренно рассказывает сказки о своем знаменитом родителе.
Мария Миронова не смогла пройти мимо таких резких заявлений в свой адрес. Она обратилась к Садальскому в соцсетях, отметив, что он постоянно наживается на именах артистов, с которыми даже не был знаком.
"Остерегайтесь, враль!", – написала она.
Садальский, в свою очередь, пока никак не отреагировал на угрозы Мироновой.
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