"Враль": Миронова накинулась на Садальского после слов об отце

"Враль": Миронова накинулась на Садальского после слов об отце
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость разгневало недавнее заявление артиста

Актриса Мария Миронова ответила Станиславу Садальскому, который дал резкую оценку ее высказываниям об отце. Она публично накинулась на артиста и пригрозила ему последствиями.

Ранее в соцсетях Миронова сообщила, что ее отец не получил звание народного артиста СССР поскольку не питал особо трепетных чувств к советской власти. Ее заявление спровоцировало скандал. После этого Садальский выразил мнение, что артистка намеренно рассказывает сказки о своем знаменитом родителе.

Мария Миронова не смогла пройти мимо таких резких заявлений в свой адрес. Она обратилась к Садальскому в соцсетях, отметив, что он постоянно наживается на именах артистов, с которыми даже не был знаком.

"Остерегайтесь, враль!", – написала она.

Фото: соцсети

Садальский, в свою очередь, пока никак не отреагировал на угрозы Мироновой.

Источник: соцсети
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