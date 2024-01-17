Угодила в скандал: Миронова сделала неожиданное заявление о власти и СССР

Россиянам не понравилось, что выдала знаменитость

Актриса Мария Миронова пообщалась со своими поклонниками в соцсетях и сделала неожиданное заявление о власти и СССР. Знаменитость расскрыла интересный факт о своем отце – легендарном актере Андрее Миронове.

В комментариях под одной из публикаций на странице Мироновой люди поинтересовались, почему она в таком молодом возрасте уже является народной артисткой России, в то время, как ее отец так и остался без звания. В ответ актриса намекнула, что причина кроется в том, что Андрей Миронов не был достаточно лояльным к советской власти.

"По правде: не хотел получать, т.к. в СССР не очень верил...", – призналась она.

После этого публика атаковала страницу Марии Мироновой в соцсетях, из-за чего ей пришлось закрыть комментарии под скандальной публикацией и удалить все сообщения. Тем не менее, от общественного внимания это ее не уберегло.

На заявление дочери Миронова отреагировал актер Станислав Садальский. Он выразил мнение, что дети знаменитых родителей порой просто сочиняют о них какие-то скандальные факты.

"Вот они сидят и могут придумывать все что угодно. Так и дочь Миронова. Придумывает все что угодно", – прокомментировал он.

Это не первое заявление в соцсетях, из-за которого Мария Миронова попадает в скандал. Некоторое время назад она выразила поддержку Израилю, из-за чего некоторые россияне предложили выгнать ее из страны.