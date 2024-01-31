Ахеджакова попала в черный список: что грозит скандалистке

Над звездой сгущаются тучи

Последние годы стали периодом жесткой чистки звездных рядов. Представители российского шоу-бизнеса собственными руками начали активно срывать маски и демонстрировать крайне не лояльное отношение к стране, которая дала им популярность и славу. А другие звезды в какой-то момент решили, что им все позволено: даже устраивать вертеп в самом сердце России – Москве. Журналисты составили своего рода черный список и рассказали, что грозит артистам, потерявшим берега.



Общественность долго терпела выходки знаменитостей, но всему есть предел. Так, активисты начали все громче заявлять о том, что опозорившихся артистов, а также беглецов-русофобов пора лишать высоких регалий. В список тех, у кого могут отнять звание народного артиста, в частности, попала советская знаменитость Лия Ахеджакова.



Российские парламентарии, а также представители общественности выступают за то, чтобы ввести норму в законодательство, позволяющую отбирать звания у "недостойных". Например, Филиппа Киркорова и певца Диму Билана хотят покарать за участие в нашумевшей "голой вечеринке".



Такое же наказание кажется справедливым и для Лии Ахеджаковой, Чулпан Хаматовой и Андрея Макаревича*. Этих звезд причисляют к ярым русофобам, так что выглядит странным, что они продолжают носить звание народного артиста России. Общественники активно работают над тем, чтобы протолкнуть соответствующую инициативу.



К слову, ранее вскрылась постыдная правда о Филиппе Киркорове.

*признан иноагентом в РФ