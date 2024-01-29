Голый король: вскрылась постыдная правда о Киркорове

О бедственном положении певца рассказал продюсер

Вечеринка Насти Ивлеевой наделала много шума. На волне хейта после нее у многих артистов начались проблемы с выступлениями. Филиппу Киркорову досталось больше всех. Его убрали из телевизионного эфира на все дни новогодних праздников, отменили несколько корпоративов и концертов. Продюсер Сергей Лавров рассказал, что оставшийся без работы в России артист столкнулся с серьезными денежными проблемами. Король оказался голым: вскрылась постыдная правда о Киркорове и его финансах.



Бойкот Киркорова начался сразу после "голой вечеринки" и неизвестно, когда закончится. Ходят слухи, что его допустят до сборного концерта в честь 8 марта, но пока это не подтверждено. Сам певец рванул на концерт Мадонны в Америку, где его заметили с пакетами мерча певицы. Многие, зная о немалых гонорарах артиста, уверены, что на безбедную старость у него уже отложена тугая копеечка.

Однако Сергей Лавров объяснил, что представление это неверное. По его словам, Киркоров никогда не задумывался о будущем, особенно если готовил новое шоу. В него он вкладывал все, что имел, стремясь поразить зрителей. И даже когда ему пытались объяснить, что некоторые его задумки очень дорого стоят, поп-короля это не останавливало: он брал кредиты.



" Он всегда жил одним днем. Филипп никогда не экономил на шоу", – подчеркнул продюсер.



Лавров также рассказал, что Киркорова не волновало, выступает он в Москве или в провинции. Артист заставлял организаторов находить нужные ему технические дополнения, чтобы зрители получили качественное шоу.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров вернулся из США.

