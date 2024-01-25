Поп-король уехал из-за волны хейта, считает ведущая телеканала 360

Последствия "голой вечеринки" поп-король Филипп Киркоров расхлебывает до сих пор – и многие считают, что это только начало. Отмененные концерты, бойкот от организаторов, вырезанные из фильмов сцены – неудивительно, что нервы у звезды сдали и он рванул за океан развеяться, как считают ведущие телеканала 360. Униженный Киркоров сбежал зализывать раны за океан, а заодно решил побывать на концерте популярной американской певицы.

Снимать стресс Филипп Киркоров решил с размахом: в Америке на концерте Мадонны, тоже не брезгующей стриптизом прямо на сцене. Кроме концерта, поп-король накупил себе мерча Мадонны.

Поклонники звезды разбились на два лагеря. Часть разобиделась на кумира и решила, что он улетел навсегда, тем более что в США у Киркорова есть недвижимость. Другие продолжают верить в певца и считают, что он отдохнет и перезагрузится в Америке, а потом вернется и снова начнет выступать. К тому времени, уверены они, и шумиха с бойкотом закончатся. Сам король эстрады никак не прокомментировал свой отъезд в Штаты.

Ранее мы приводили мнение музыкального критика Павла Рудченко, который считает, что проблемы Филиппа Киркорова только начинаются и с гастролями у него теперь будет много перебоев, потому что организаторы могут не захотеть рисковать устраивать концерт, который могут отменить в любую минуту по жалобе общественности.

