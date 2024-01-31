Скончалась бывшая жена Кобзона: известно место захоронения певицы

Скончалась бывшая жена Кобзона: известно место захоронения певицы
Иосиф Кобзон. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистке было 83 года

Популярная советская певица Вероника Круглова, которая многим была известна как экс-супруга Иосифа Кобзона, скончалась 24 января. Последний муж Вероники исполнил ее волю. Артистку кремировали, а прах поместили в колумбарии кладбища Сан-Франциско. 

Больше 30 лет женщина прожила в США. Предпочитала ни с кем не общаться и не давать интервью. Именно поэтому церемония прощания с усопшей прошла тихо в семейном кругу. 

О том, как скончалась певица, рассказал друг семьи Олег Фриш. Оказалось, что Круглова страдала от панкреатита. Когда муж позвал ее на завтрак, Вероника не ответила. Мужчина обошел весь дом и нашел жену лежащей на полу у своей кровати. Фриш рассказал, что до последнего дня супруги очень любили друг друга, а их отношения были очень нежными. 

Круглова стала популярной в советское время благодаря выступлениям со своим супругом Вадимом Мулерманом. Позже был брак с Кобзоном, который продлился около 3 лет. После этого карьера певицы пошла на спад, и больше на сцену Вероника не возвращалась. 

Известно, что у Кругловой есть дочь от брака с Мулерманом, которая также проживает в Америке. 

Ранее стало известно, о чем молчала жена Кобзона после смерти великого исполнителя. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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