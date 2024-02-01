Беглец Ревва вернулся в Россию и сделал громкое заявление

Певец появился в обществе с любимой женщиной

Только все начали забывать о последнем побеге Александра Реввы в Дубай, как он снова вернулся в Россию. Певца в обществе жены заметили на премьере фильма "Конец света". Артур Пирожков поздравлял Павла Деревянко, который сыграл главную роль в кинокартине. Вел себя артист спокойно и непринужденно.

Впрочем, сам Александр и его жена Анжелика не очень-то хотели афишировать свое появление в Москве. Фотографий и видео с премьеры супруги не выкладывали, но засветились на видео Натальи Рудовой, которая поделилась им в своем блоге.

Смогли поймать в кадр "неуловимого" артиста и журналисты. На вопрос о самом "хайповом" поступке, Ревва ответил с ноткой пафоса.

"Когда я запел. Человек, который не умеет петь, запел. Вот это хайп!" – сделал громкое заявление артист.

Многие отечественные звезды считают Ревву предателем, хоть он и выглядит настоящим ангелом наряду со всеми иноагентами, которых сейчас в шоу-бизнесе развелось немало. Например, до сих пор певец не высказал свою политическую позицию, и многие уверены, что артист не поддерживает действия властей и продолжает зарабатывать в России.

Кроме того, певец уже дважды пытался эмигрировать, но всякий раз возвращался в родные пенаты. Так, сначала артист уехал с семьей в Испанию. Но, потратив все накопления, прибежал на родную сцену, сообщив, что он просто ездил отдыхать. В январе певец снова побросал вещи в чемодан после того, как его лишили эфирного времени в "Песне года" и уехал в Дубай, где не так давно приобрел дорогую виллу.

Впрочем, скорое возвращение Реввы было предсказуемым. Ранее Захар Прилепин высказал, что думает об артисте.