Опозорившийся Александр Ревва снова сбежал из России

Опозорившийся Александр Ревва снова сбежал из России
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Опальный шоумен не сидит на месте

Александр Ревва уехал из России почти сразу после февраля 2022 года. Тогда он переехал в Испанию, но жизнь не задалась: зарабатывать столько, сколько получалось в России, не вышло. "Артур Пирожков" вернулся и снова начал концертировать и сниматься в различных проектах до тех пор, пока не поднялась волна общественного возмущения. Теперь он уехал снова. И опять с семьей.

"Пирожков" то и дело покидает страну. Несколько месяцев он прожил в Европе, где давно купил квартиру. Уехал туда Ревва, потому что его вырезали из записи "Песни года". Пока артист жил в Испании, о нем ничего не было слышно. После его несколько раз заметили в Дубае.

Осенью Александр Ревва вернулся и выступил на шоу "Дуэты". А после, осмелев, даже начал планировать концерты, однако их отменили. Тем не менее, в новогодние праздники он много выступал на корпоративах и участвовал в проектах. Спел комик и на "Песне года" – но из телеверсии его вырезали.

В итоге опозорившийся Ревва снова сбежал из России в Дубай, где у него приобретена элитная недвижимость с видом на Персидский залив и оборудованным на крыше бассейном. Поговаривают, что юморист имеет двойное гражданство, а сейчас он просто решил отдохнуть, поскольку выдалось свободное время.

Ранее мы писали, что Александра Ревву вывели на чистую воду с украинским паспортом.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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