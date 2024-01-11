Снимали совсем другое: от "Песни года" в эфире остались рожки да ножки

Снимали совсем другое: от "Песни года" в эфире остались рожки да ножки
Фото: Утро.ру
Показанный по телевизору концерт сильно отличался от записанного месяцем ранее

3 декабря прошлого года в столичном дворце спорта "Мегаспорт" состоялась съемка "Песни года". На масштабном многочасовом концерте побывало около 16 тысяч зрителей.

Ведущие концерта Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева перед съемкой настраивали публику: "Мы хотим напомнить, что у нас сегодня идет телевизионная съемка новогоднего концерта, которую покажут 1 и 2 января по телевизору. У вас должно быть максимально хорошее настроение. Представьте, что вы только что проснулись после празднования Нового года, все бодры и веселы. Ваши счастливые лица сможете видеть на канале "Россия".

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В программе концерта был 51 номер. Но в телеверсии от снятого на "Песне года" остались рожки до ножки. Стоит начать с того, что при монтаже из концерта вырезали номера Филиппа Киркорова, включая его дуэт с Люсей Чеботиной, и Лолиты. Их таким образом наказали за участие в "голой" вечеринке блогера Ивлеевой. Не было и Александра Реввы, известного как Артур Пирожков – артиста считают другом Зеленского и помнят, что прежде его позиция об СВО была иной, а сам он жил в Испании.

Фото: Утро.ру

Еще часть номеров участников концерта перенесли в телеверсию "Новой Песни года" на другом канале. А оставшиеся в итоге композиции поменяли местами – по телевизору они были не в том порядке, как на съемке, и сам концерт в "Мегаспорте" разбили на два дня эфира. Так что некоторые из присутствовавших на съемке зрители не сразу узнали "Песню года".

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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